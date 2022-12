Endlich feiern wir wieder Silvester

Wir lassen es wieder krachen: Silvesterpartys feiern heuer ein ganz großes Comeback.

Wien. Der Countdown läuft: Erstmals nach zwei Jahren Pandemie kann wieder heftig gefeiert werden. Bis zu einer Million Menschen werden allein auf dem Wiener Silvesterpfad feiern. Sechs Locations, vier Bühnen im Zentrum. Eine Partymeile „light“ zwischen Rathausplatz und Stephansdom. Dutzende Punsch- und Glücksbringerstandln sind aufgestellt.

Die Hotels sind voll mit Touristen. Im Silvester-Ranking der Reise-Profis von „Travvelcircus“ liegt Wien übrigens an 11. Stelle der besten Silvester-Locations.

Madrid führt die Liste der Städte an. Aufs Feuerwerk wird in Wien auch heuer verzichtet.

Wirte-Chef: "Es schaut durchwegs gut aus"

Tanz-Fieber. Landesweit freut sich die Gastronomie: In Nachtlokalen gibt es kaum mehr Reservierungsmöglichkeiten. In Rosi Schipflingers Sonnbergstub’n in Kitzbühel herrscht Stimmung wie vor der Pandemie: „Alles bestens“, heißt es auf ­ÖSTERREICH-Anfrage.

Mario Pulker, Gastronomie-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, kann wieder tief durchatmen, es geht allerorts aufwärts: „Es schaut gut aus, die Reservierungen sind mehr als erfreulich. Allerdings sei eine gewisse Preissensibilität bemerkbar“, sagt der Wirtechef: „Früher spielte die Kostenfrage für ein Silvestermenü samt Getränken keine große Rolle. Jetzt ist bei den Gästen eher das mittlere Preissegment gewünscht“, rechnet er vor.

Party-Show. Wer daheim feiert, für den gibt‘s die „große Silvester-Show“ mit Party-Hits, Pop-Songs, Schlager-Evergreens und Rock-Klassikern. Erstmals führen Francine Jordi und Hans Sigl, der seine Premiere als Moderator der großen Eurovisions-Show feiert, gemeinsam durch das Programm. Dabei u. a.Chris de Burgh, Marianne Rosenberg, Michelle und Gitte Haenning, Beatrice Egli.