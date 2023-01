Felix Baumgartner wettert gegen "Klebe-Idioten"

Felix Baumgartner teilt gegen die Klima-Kleber der Letzten Generation aus.

Extremsportler Felix Baumgartner hat sich noch nie ein Blatt vor dem Mund genommen - dieses Mal teilt „All-Felix“ auf Facebook gegen die Klima-Kleber der Letzten Generation aus. „Martha Krumpeck und ihre Klebe-Idioten! Wenn das die letzte Generation ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen“, schreibt Baumgartner.

Der Extremsportler betont, dass „Klimaschutz wichtiger denn je“ sei, die Klima-Kleber aber am Ziel vorbeischießen würden. „Ich habe in meinem Leben viele motivierte und engagierte junge Menschen kennengelernt, die sich für Klima- u. Umweltschutz einsetzen. Die letzte Generation und deren Methoden gehören mit Sicherheit nicht dazu". so der Extremsportler.