Ein Oberösterreicher knackte den ersten Fünffachjackpot des Jahres.

In Oberösterreich wurde der erste Lotto-Fünffach-Jackpot des Jahres per Quicktipp geknackt: Die Sonntagsziehung bei "6 aus 45" ergab einen Solo-Sechser im Wert von 5,6 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dagegen keinen Treffer, rund 185.000 Euro bleiben im Top. Die Österreichischen Lotterien meldeten dafür beim Joker einen Solo-Gewinn in Höhe von mehr als 270.000 Euro, die nach Niederösterreich gehen.