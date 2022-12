× Grippe-Atlas: So krank ist Österreich

Grippeschub an der Krippe. So viele wie nie sind derzeit in Österreich erkrankt.

Wien. Heuer vergrault uns die Triple-Welle aus Grippe, RS-Viren und Corona Weihnachten. Die Zahl der Atemwegserkrankungen liegt seit Wochen deutlich über dem Niveau der beiden Pandemie-Jahre. Laut AGES ist die Inzidenz allein bei Grippe-Viren derzeit bei 4.338, hochgerechnet sind österreichweit 394.000 erkrankt. Mehr als 100 Schulen haben wieder Maskenpflicht angeordnet, damit die Kinder virusfrei am 24. Dezember in die Ferien gehen können. In den Spitälern, vor allem in den Kinderstationen, herrscht Höchstbetrieb. In Graz werden derzeit nur mehr absolute Akut-Fälle angenommen. © TZÖ × Meiste Krankenstände in Wien, NÖ und in OÖ Grippe-Statistik. ÖSTERREICH hat bei der Gesundheitskasse nachgefragt, wo die Lage derzeit am schlimmsten ist. Anhand der Krankmeldungen der Vorwoche hat die ÖGK die Infektionslage für jedes Bundesland errechnet. Nicht inkludiert in der Statistik (siehe Grafik oben) sind die Kinder und Pensionisten. Die meisten Krankenstände gibt es zwangsläufig in Wien (82.939).

An zweiter Stelle liegt Oberösterreich mit derzeit 64.170 Krankenständen. In Niederösterreich sind es momentan 60.842.

In der Steiermark haben sich 52.586 krank gemeldet. In Tirol 27.659.

Die niedrigsten Ausfälle hat derzeit das Burgenland (8.654), gefolgt von Vorarlberg (13.444) und Kärnten (17. 813). Virologe Norbert Nowotny erklärt im oe24.TV-Interview die Ursache für die Schnupfen-Explosion: „Drei Wellen kommen zusammmen: Corona in milderer Form, RS-Viren, die vor allem Kinder betreffen, und die Influenza.“