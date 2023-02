× Jetzt kommt die ''Fett-weg-Spritze''

Promis wie Tesla-Milliardär Elon Musk nutzen sie. Und auch Hunderte Österreicher.

Fett-weg-Spritze. Die Spritze gegen zu viel Fett ist ein einfacher Pen, den man sich selber auf den Bauch setzen kann und so das Fett wegspritzt. Körperfett wird dabei nicht zerstört, die Spritze funktioniert anders.

Spritzen und man hat keinen Hunger mehr

Der Trick: Nach der Spritze fühlt man sich satt, will nicht mehr essen. Dank des Wirkstoffes Semaglutid. Eigentlich ist die „Fett-Weg-Spritze“ für Diabetiker gedacht, die damit ihren Blutzuckerspiegel senken. Diabetiker bekommen die ­Spritze bei uns auf Rezept. Bezahlt von der ­Österreichischen Gesundheitskasse. Diese sagt zu ÖSTERREICH: „Der GPL-1-Rezeptor-Agonist, also das Präparat, das als „Fett-weg-Spritze“ bezeichnet wird, ist bei Diabetes mellitus zugelassen und wird Diabetikern mit Übergewicht als Zusatztherapie gegeben.“

Bald für alle auf Rezept? Erhalten auch Leute ohne Diabetes, die aber dick sind, die Spritze, die mehr als 100 Euro kostet, bald auf Rezept? „Es finden Verhandlungen mit dem Dachverband der Sozialversicherung statt.“

Riesiger Ansturm auf Anti-Fett-Medikament

Hype. Seit auch Kim Kardashian publikumswirksam mit der Fett-weg-Spritze abgenommen hat, ist der Ansturm groß. „Die Amis und die Saudis geben viel mehr Geld für das Medikament aus, deshalb ist es bei uns in Europa schon knapp“, sagt eine Fitness-Insiderin zu ÖSTERREICH.

Ein Gamechanger. Der bekannte Facharzt für Innere Medizin, Professor Siegfried Meryn, sieht die Fett-Weg-Spritze im ÖSTERREICH-Interview als Gamechanger (s. rechts): „Ich habe damit schon mehr als 100 übergewichtige Patienten in Österreich behandelt. Das Medikament ist mittlerweile auch zum Abnehmen von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen.“ Mehr zur Fett-weg-Spritze erzählt Dr. Meryn auch in seiner Sendung Meryns Sprechzimmer am 1. März, ab 22.30 Uhr, auf ORF 3. Aaron Brüstle

Medizin-Professor Meryn:



"Die Fett-weg-Spritze ist ein Gamechanger"

ÖSTERREICH: Funktioniert die Fett-weg-Spritze?

Siegfried Meryn: Ja! Sie ist ein echter Gamechanger. Die Verwendung ist ganz einfach. Einmal pro Woche kann man die Spritze selbst am Bauch ansetzen.

ÖSTERREICH: Wie viel kostet die Spritze?

Meryn: Eine Spritze kostet rund 150 Euro, sie kommt mit vier Portionen, reicht einen Monat.

ÖSTERREICH: Kann jeder die Spritze nehmen?

Meryn: Nein. Es braucht eine medizinische Begleitung. Ich gebe sie wie vorgeschrieben ab einem Body-Mass-Index von 30. Oder ab 27, wenn Bluthochdruck oder ­Diabetes dazukommt. So wie von der europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen.

ÖSTERREICH: Wie stark ist die Dosis?

Meryn: Beginnen sollte man mit 0,25 Milligramm Semaglutid, wissenschaftlich der GPL-1-Rezeptor-Agonist.

ÖSTERREICH: Nebenwirkungen gibt es auch?

Meryn: Ja, vereinzelt ­Müdigkeit, leichte Übelkeit nach der Spritze. Selten Gallensteine. Ein gesunder Lebensstil ist wichtig.