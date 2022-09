75-Jähriger stirbt nach Absturz mit dem Traktor

Mann hatte reanimiert werden können, starb aber im Spital

75-jähriger Mann ist am Montag nach einem Absturz mit seinem Traktor im Gemeindegebiet von Krems in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) gestorben. Laut Polizei hatte der Kärntner zuerst reanimiert werden können, er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort starb er jedoch, teilte eine Kabeg-Sprecherin auf APA-Anfrage mit.

Der 75-Jährige war gegen 13.00 Uhr mit dem Traktor auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er wegen eines "akuten medizinischen Problems", so die Polizei, die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der Traktor durchschlug einen Holzzaun, danach rollte er über eine Wiese und stürzte in einen Bach. Dabei wurde der Mann vom Traktor geschleudert. Er wurde von seinem Sohn und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Eisentratten geborgen.