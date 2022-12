Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei St. Paul (Bezirk Wolfsberg) ist am Samstagabend ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen, als es aus dem Unfallauto geschleudert wurde.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, war die 36-jährige Lenkerin gegen 18.50 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Das Auto prallte in die Leitschiene und überschlug sich. Die Frau und zwei weitere Kinder im Alter von 21 Monaten und 12 Jahren wurden verletzt.

Die Frau aus dem Bezirk Wolfsberg war in Richtung der Bezirkshauptstadt unterwegs gewesen. Nach dem Unfall kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand, wobei erheblicher Sachschaden am Auto entstand. Wie die Polizei weiter berichtete, war die getötete 15-Jährige im Fond des Fahrzeugs gesessen. Die drei Verletzten wurden mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Die A2 musste wegen des Unfalls zwischen Griffen und St. Andrä für den gesamten Verkehr in beiden Richtungen gesperrt werden.