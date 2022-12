Fußgängerin in Klagenfurt von Pkw erfasst – tot

Eine 74 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstag in Klagenfurt tödlich verunglückt.

Die Klagenfurterin sei bei der Überquerung des Südrings gegen 17:30 Uhr auf Höhe der Schmelzhüttenstraße vom Pkw eines 40-jährigen Klagenfurters erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Sie bei dem Zusammenprall so schwer verletzt worden, dass sie trotz durchgeführter Reanimationsversuche durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstorben sei.

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest sei negativ verlaufen. Der Pkw, an dem erheblicher Sachschaden entstanden sei, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.