× Grausame Tierquälerei: Katze mit Pfeil durchbohrt

Kärnten. Mittwochnachmittag schoss ein bisher unbekannter Täter im Bereich Zmuln, Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit an der Glan) mit einem Pfeil auf eine freilaufende Katze. Der Pfeil durchbohrte die Katze, verletzte diese im Bereich der Lunge und blieb in ihr stecken. Die Katze wurde in eine Tierklinik in Klagenfurt gebracht und der ca. 80 cm lange Pfeil operativ entfernt. Das Tier befindet sich derzeit in äußerst kritischem Zustand.

Die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan ersucht um sachdienliche Hinweise in diesem Fall.