''Keine Araber, Veganer und Hippies'': Wut-Wirt angezeigt

Spittal/Drau. Aufregung gibt es in Kärnten bzw. auf sozialen Medien um einen Wirt am Millstätter See im Kärntner Bezirk Spittal/Drau. In einer Instagram-Story der Pizzeria Peppino schrieb der Gastronom, dass er nach dem Aufsperren nach der Betriebspause "Veganer, Hippies, Ökos und Araber" nicht mehr in seinem Lokal haben wolle – oe24 berichtete. Die Aussagen des Wirts haben nun SOS Mitmensch auf den Plan gerufen, dessen Sprecher den Gastronomen bei der Bezirkshauptmannschaft anzeigte.

"Hab bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Anzeige gegen den Gastronomen gemäß EGVG Art III Absatz 1 Z 3 wegen rassistischer Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft eingebracht", schreibt der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollak auf Twitter.

Der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollak, hatte laut seinem Tweet Anzeige bei der BH gegen den Gastronomen nach dem Verwaltungsgesetz wegen rassistischer Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft eingebracht. Pollak argumentierte dies damit, dass es für einen "kollektiven Ausschluss von Menschen allein aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft" keine Rechtfertigung gebe. Rassistische Diskriminierung im Dienstleistungsbereich sei verboten und "das ist gut so". Der Wirt hatte sein Posting unter anderem mit Fehlverhalten und Anmaßung von manchen Gästen oder Gästegruppen argumentiert.