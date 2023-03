Mutter fand Sohn (20) tot im Kinderzimmer

Junger Mann hatte laut Obduktionsbericht verschiedenste Suchtmittel zu sich genommen

Ein 20 Jahre alter Kärntner ist bereits Ende Februar in seiner Wohnung in St. Veit an der Glan an Drogenkonsum gestorben. Die von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete und am 28. Februar durchgeführte Obduktion bestätigte den Verdacht der Polizei. Der Verstorbene hatte Spuren verschiedenster Suchtmittel im Körper, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte.

Der junge Mann war bereits am 24. Februar von seiner Mutter leblos in seinem Schlafzimmer im gemeinsamen Wohnhaus gefunden worden. Der sofort alarmierte Notarzt konnte keinerlei Lebenszeichen mehr feststellen. Da im Zimmer Suchtmittelutensilien entdeckt wurden und somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht auszuschließen war, wurde die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Kärnten führt noch weitere Ermittlungen.