Posse: Sechs Wölfe angeblich erschossen und vergraben

Laut dem Verfasser wird illegal und unkontrolliert auf Wölfe geschossen.

Kärnten. Ein anonymer, an mehrere Behörden und Organisationen verschickter Brief sorgt derzeit in Stall im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) für Aufregung: Der Autor – er outet sich als Tierschützer und Bürger der Gemeinde – behauptet, dass mindestens sechs Wölfe heimlich erlegt und vergraben wurden. Der Verfasser beschuldigt in dem Brief zwei Landwirte.

„Das ist eine Schweinerei. Ich habe noch nie einen Wolf gesehen und auch noch keinen erlegt“, so Hubert Riegger, einer der beiden Landwirte. Nun werden die Vorwürfe geprüft. „Der anonyme Brief ist ein feiger Schuss aus der Deckung. Der Hubert tut keiner Fliege was zuleide“, so der Bürgermeister Peter Ebner.