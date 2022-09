Schläger (26) sprang aus Fenster der Polizeiinspektion

Der Hotelmitarbeiter bedrohte seine Kollegen mit einem Messer und zerstörte ein Pkw.

Kärnten. Zu den filmreifen Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotel in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt): In der Küche des Beherbergungsbetriebs gerieten zwei Angestellte (26, 42) in Streit. Dabei drehte der Jüngere völlig durch, ging auf seinen Kollegen mit einem Messer los und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Dabei verletzte er den Älteren und zwei Praktikanten.

Anschließend beschädigte er auch noch das Auto des 42-Jährigen, indem er die Windschutzscheibe einschlug, die Seitenspiegel abriss, alle vier Reifen aufstach und auf den Fahrersitz mehrmals einstach. Der 26-Jährige wurde festgenommen, in seiner Wohnung wurde Cannabis sichergestellt.

Im Zuge seiner Einvernahme bat er die Beamten um eine Toilettenpause, dabei sprang er aus dem Fenster im ersten Stock auf ein geparktes Auto. Nach kurzer Flucht wurde der Hotelangestellte festgenommen, er ist in Haft.