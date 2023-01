Schneechaos sorgt für Stromausfälle in Kärnten

Der starke Schneefall hat in der Nacht auf Donnerstag erneut für Behinderungen in Kärnten gesorgt.

Auch wenn die Lage wesentlich entspannter war als noch Montagfrüh, so kam es doch zu Stromausfällen, von denen kurzzeitig mehrere 100 Haushalte betroffen waren, sowie zu Verkehrsunfällen. Auf mehreren höher gelegenen Straßen galt Kettenpflicht, wie etwa am Loiblpass (B91), auf der Katschberg Straße (B99) oder auf der Nassfeld Straße (B90).

In den frühen Morgenstunden ein 51-jähriger spanischer Lkw-Lenker auf der Südautobahn (A2) im Gemeindegebiet von Finkenstein (Bezirk Villach-Land) in Fahrtrichtung Wien wegen der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Der Sattelschlepper durchbrach die Leitschiene und stürzte etwa 50 Meter über eine Böschung auf eine darunterliegende Gemeindestraße. Der Lenker wurde verletzt und mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert, am Sattelzug entstand schwerer Sachschaden, teilte die Polizei mit.

Feuerwehren meldeten weitere Lkw-Bergungen, wie zum Beispiel auf der A2 auf Höhe Südrast oder auf der B111 beim Umspannwerk Gailitz. Bereits in der Nacht waren auf der Südautobahn an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark immer wieder Lkw hängengeblieben. Gesperrt war auch die Villacher Alpenstraße, teilte die Stadtgemeinde Villach mit, es waren mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt.