Telefonzellen, Automat und Dixi-Klo in die Luft gejagt

Durch die Sprengungen entstand großer Sachschaden, von den Tätern fehlt jede Spur.

Kärnten. Zu der Serie von Pyrotechnik-„Anschlägen“ kam es in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt und Umgebung.

Die Unbekannten schlugen mit Böllern an insgesamt fünf Tatorten zu: je eine Telefonzelle im Klagenfurter Goethepark und in der Sterneckstraße, eine Telefonzelle beim Bahnhof in Krumpendorf, ein mobiles WC am Klagenfurter Friedelstrand sowie ein Zigarettenautomat in der Beethovenstraße in Klagenfurt. Alle Objekte wurden bei den Explosionen völlig zerstört.

Die Taten wurden erst in der Früh entdeckt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich an die nächste Dienststelle zu wenden.