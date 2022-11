Verliebter Fan zahlte falschem Schlagerstar 98.000 Euro

Ein Betrüger gab sich als ­Melissa Naschenweng aus und zockte einen Fan ab.

Ktn. Dass man sich Hals über Kopf in Schlagerstar Melissa Naschenweng verliebt, können sicher viele nachvollziehen. Aber gleich so? Bei einem Fan aus Krems brannten jedenfalls buchstäblich alle ­Sicherungen durch, als er eines Tages auf Instagram eine Nachricht der sympathischen Sängerin bekam. Wochenlang turtelten die beiden dann im Netz hin und her.

Der Niederösterreicher wurde noch nicht einmal misstrauisch, als ihm die erfolgreiche Künstlerin beichtete, völlig blank zu sein: „Ich habe kein Geld mehr, mein Konto ist gesperrt“, schrieb seine ­große Liebe.

Bei der es sich freilich nicht um Melissa Naschenweng, sondern einen ­äußerst gerissenen Betrüger handelte. Der schaffte es tatsächlich, seinem 36-jährigen Opfer in acht Tranchen 98.000 Euro aus dem Kreuz zu leiern. Die überwies der vor Liebe blinde Kremser auch noch auf ein Bankkonto in Frankreich. Als er endlich zu sich kam, war es längst zu spät. Sein Geld war für immer futsch. Die Polizei ermittelt inzwischen.

Melissa Naschenweng reagierte empört: „Das ist einfach unfassbar“, schrieb sie.