500 Kilogramm schwerer Stein rutschte ab - 46-jähriger Deutscher schwer verletzt

Ein 46-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einer Wanderung am Mölltaler Gletscher (Bezirk Spittal an der Drau) unter einem 500 Kilogramm schweren Felsblock eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann musste knapp drei Stunden lang in dieser misslichen Lage ausharren, bis es einem Großaufgebot der Einsatzkräfte gelang, ihn zu befreien, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 46-Jährige war gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Frau am Schareck unterwegs, als er sich gegen 14.00 Uhr an einem Felsblock abstützte, der dabei ins Rutschen kam und ihn einklemmte. Seine Ehefrau und zwei weitere Wanderer versuchten vergeblich, den Mann zu befreien. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers versorgte den Mann. Außerdem wurden Bergretter, Alpinpolizisten und Feuerwehrleute mit Bergeausrüstung zur Unfallstelle auf rund 3.000 Metern Seehöhe beordert.

Schließlich gelang es, eine Verankerung im Fels anzubringen und den Felsblock mittels Hubzug anzuheben. Knapp vor 17.00 Uhr wurde der Mann befreit und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.