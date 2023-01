Wut-Wirt: "Araber beschimpften meine Kellnerin als Schlampe"

Der Gastronom Stefan Lercher sperrt in seinem Lokal Araber, Veganer und Ökos aus. Gegenüber oe24.TV begründet er diese Entscheidung.

Der Chef des Restaurants Peppino am Millstättersee, Stefan Lercher, will sich seine Gäste aussuchen: Ab dem 19. Jänner soll es nur noch wenige Tische in der Pizzeria geben und diese sollen für Stammgäste reserviert sein – Veganer, Hippies, "Ökos" und Araber sind nicht willkommen, wie es in einer Instagram-Story der Pizzeria heißt. Die Aktion des Gastronomen sorgte für viel Wirbel.

Gegenüber oe24 erklärte der Wirt, seine Aktion sei nicht rassistisch. "Wir sind halt verschieden", begründet Lercher seine Entscheidung, Araber nicht mehr zu bedienen. So hätten in der Vergangenheit Gäste Nudeln auf den Boden geworfen, Kinder hätten mit dreckigen Schuhen auf seinen Tischen getanzt und sogar seine Kellnerin sei als Schlampe bezeichnet worden. "Natürlich gibt es solche Österreicher auch", erklärt der Gastronom weiter.

Die Reduktion auf weniger Tische habe auch andere Gründe: "Ich will einfach meine Ruhe haben", so Lercher. "Ich arbeite schon seit über 10 Jahren 100 Stunden die Woche."