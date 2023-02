Zwei Mädchen vergewaltigt: Mini-Strafe für 28-Jährigen

Kuscheljustiz: Der Angeklagte muss ''nur'' zwei ­Monate hinter Gitter.

Kärnten. Einem 28-Jährigen wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen Vergewaltigung der Prozess gemacht.

Der Mann soll vor zehn Jahren zwei Teenies vergewaltigt haben. Die erste Tat ereignete sich im Sommer 2013. Eine Gruppe Jugendlicher traf sich damals häufig in Villach. Ein 13-jähriges Mädchen aus diesem Freundeskreis wollte nach einem Discobesuch heimfahren. Der damals 19-Jährige habe sie aber überredet, zu ihm mit nach Hause zu kommen, wo es zu der Vergewaltigung gekommen sei.

Anzeige. Der Fall kam aber erst 2021 ans Licht, nachdem die Frau, mittlerweile als Influencerin auf Instagram tätig, auf der Plattform Andeutungen machte, sie wäre in der Vergangenheit sexuell missbraucht worden. Ein Leser brachte das zur Anzeige. Im Zuge der Befragungen wurde ein zweiter Fall bekannt, bei dem sich der Kärntner an einer anderen 13-Jährigen in einem Gebüsch vergangen haben soll.

Der 28-Jährige bekannte sich nicht schuldig und wurde nicht rechtskräftig zu 16 Monaten Haft, zwei Monate davon unbedingt, und einer Zahlung von 3.000 Euro an eine der Frauen verurteilt. Als Milderungsgründe galt das ­Alter des Angeklagten zum Tatzeitpunkt, seine Unbescholtenheit und dass er sich seither nichts mehr zuschulden kommen ließ.