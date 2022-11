× Klima-Kleber legen gleich 3 Landeshauptstädte lahm

Ausgerechnet am Tag des Zug-Streiks kam es in Linz, Graz und Innsbruck zu Protestaktionen.

Aktivisten der Letzten Generation haben heute Früh in gleich drei Städten protestiert. In Graz, Linz und zum ersten Mal auch Innsbruck brachten die Klima-Kleber den Verkehr zum Stillstand.

‼️BLOCKADEN IN DREI BUNDESLÄNDERN‼️



???? Heute haben wir uns in Linz, Graz und Innsbruck auf die Straße gesetzt, um auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen.



???? Wenn wir unsere Zukunft nicht verspielen wollen muss die Regierung endlich handeln! #Tempo100 pic.twitter.com/X633UcJT3h — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 28, 2022

In Linz wurde in der Hafenstraßeder Verkehr zum Erliegen gebracht. Den zweiten Montag in Folge fordern die Klima-Aktivisten angesichts von Teuerung und Klimakrise Sparmaßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn, und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen.

???? AUTOBAHNABFAHRT IN LINZ BLOCKIERT ????



????‍♂️Ejay, ein 17-jähriger Schüler, hat sich aus Protest auf die Straße geklebt. Die Regierung verspielt seine Zukunft, wenn sie die Klimakrise nicht bald in den Griff bekommt.#Tempo100 JETZT ‼️#LetzteGeneration pic.twitter.com/lUznSyu2iw — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 28, 2022

In Graz haben zwei Gruppen den Verkehr am Opernring lahmgelegt.

???? OPERNRING IN GRAZ BLOCKIERT ????



????‍♂️Valentin: "Ich mache das nicht gerne, aber ich sehe es jetzt als meine Pflicht an, weil sonst passiert einfach nichts." #Tempo100 JETZT ‼️#LetzteGeneration pic.twitter.com/RR8hR7UuG3 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 28, 2022

Erstmals kam es auch in Innsbruck zu einer Protestaktion - Aktivisten haben den Verkehr in der Amraser Straße lahmgelegt

Krankenpfleger Winfried König (47) erklärt seine Beweggründe. "Was werden sie für ein Leben haben, wie werden sie über uns denken? Ich bekomme mit, was nach drei, vier Hitzetagen im Krankenhaus los ist - und die Sommer werden immer schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange unser Gesundheitssystem das noch aushält. Hat unsere Regierung die Klimakrise wirklich im Griff, wenn nicht einmal die einfachsten, billigsten Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn umgesetzt werden können?"

Valentin Bast, 23, studiert Volkswirtschaftslehre und war in Graz schon bei der ersten Aktion Anfang November am Start: "Ich setze mich wieder und wieder auf die Straße, weil ich verzweifelt bin. Weil diese Bundesregierung nicht in der Lage ist, die allereinfachsten Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen auf den Weg zu bringen. Ich stelle mich anderen nicht gern anderen in den Weg, aber wir haben alles andere versucht - und es hat leider nicht gereicht."

