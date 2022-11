Ein Ausfall des Netzwerks hat am Montag ab etwa 9.00 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht.

Drei Tunnel in Tirol - Arlberg-, Roppener- und Perjentunnel - waren aus diesem Grund gesperrt. Alle anderen Anlagen blieben in Betrieb. Die Asfinag besetzte als Vorsichtsmaßnahme lange Tunnel wie den Grazer Plabutschtunnel mit Personal an den Portalen.

Die Verkehrssicherheit sei nicht beeinträchtigt, betonte die Betreibergesellschaft auf APA-Anfrage. Sicherheitseinrichtungen wie etwa die Lüftung "funktionieren zu 100 Prozent autark und würden im Falle eines Ereignisses automatisch starten".

Es handle sich um einen Netzwerkausfall im Bereich der Asfinag und um ein Steuerungsproblem, wurde erläutert. Die Ursache sei noch unbekannt. Bis auf die drei genannten Tiroler Tunnel seien alle weiteren - insgesamt gibt es mehr als 160 in ganz Österreich - in Betrieb.