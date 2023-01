Amok-Drohung an Schule in NÖ

Nachdem ein Drohbrief aufgetaucht ist, gibt es Ermittlungen in der Handelsakademie Krems an der Donau.

Niederösterreich. Am Donnerstag tauchte ein Drohbrief an die Handelsakademie Krems an der Donau auf. Der Direktor schaltete die Polizei ein. Die Beamten durchsuchten mit einem Sprengstoff-Spürhund am Donnerstag die HAK Krems und haben nichts vorgefunden.

Die Polizei nimmt die Drohung ernst, versucht aber keine Panik aufkommen zu lassen. Die Ermittlungen nach den Verfassern des Briefes laufen, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt.