Arbeiter von tonnenschwerem Steinblock getroffen – tot

Im Zuge eines Entladevorganges kippte zirka fünf Tonnen schwerer Steinblock und fiel auf einen 59-Jährigen.

Niederösterreich. Am Mittwoch kam es in einem Betrieb im Stadtgebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden) zu einem tragischen Unfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wien war gegen 08.00 Uhr, damit beschäftigt, zirka fünf Tonnen schwere Steinblöcke von einem Transportwagen zu entladen. Im Zuge dieses Entladevorganges dürfte ein solcher Steinblock gekippt und auf den 59-Jährigen gefallen sein, wie die Polizei berichtet.

Der Mann konnte von seinen Arbeitskollegen befreit werden und wurde nach ärztlicher Versorgung durch das Notarzteinsatzfahrzeug in das Landesklinikum Baden verbracht, wo der 59-Jährige verstarb.

Weiterer tödlicher Unfall in NÖ

Gestern kam es in Niederösterreich zu einem weiteren tödlichen Unfall. Ein 86-jähriger Mann führte am Mittwoch laut Landespolizeidirektion Niederösterreich im Pielachtal Forstarbeiten im eigenen Wald durch. Als der betagte Mann abends nicht nach Hause kam, machte sich sein Sohn auf die Suche. Nachdem er den Vater unter dem Holzstamm eingeklemmt entdeckt hatte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Feuerwehrleute befreiten den 86-Jährigen. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Niederösterreichers feststellen.