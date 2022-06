Cobra-Einsatz bei Delogierung in Korneuburg

Bei einem Delogierungsversuch in Korneuburg soll es zu einer Schussabgabe gekommen sein – die Mieter hat sich im Gebäude verschanzt, der Polizeieinsatz läuft.

Großeinsatz in Korneuburg: Bei einem Delogierungsversuch in einem Mehrparteienhaus in der Hovengasse soll es zu einer Schussabgabe bekommen sein. Laut Angaben der Polizei hat sich der Mieter im Haus verschanzt. Die Polizei ist samt Cobra und Drohne im Einsatz, die Verhandlungen mit dem Mann laufen. Der 31-Jährige soll seit zwei Jahren die Miete nicht bezahlt haben.

© Kopt / TZÖ ×

© Kopt / TZÖ ×

© Kopt / TZÖ ×

Das Gebiet rund um die Korneuburger Hovengasse ist derzeit großräumig abgesperrt, die Polizei bittet, das Gebiet zu meiden.

Update: Die Verhandlungen dauern inzwischen bereits seit sechs Stunden an. Es sind rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Auch die Feuerwehr ist bereits vor Ort, um mit einer Drehleiter von oben in die Wohnung zu gelangen.