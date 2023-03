Dieb bestiehlt schlafende Gäste in ihren Hotelzimmern

Der bisher unbekannte Täter soll unversperrte Zimmertüren geöffnet und aus den Zimmern Bargeld, Wertgegenstände und eine Jacke gestohlen haben. Bei den Diebstählen waren teilweise die Opfer in den Zimmern anwesend und schliefen.

Bezirk Bruck an der Leitha. Ein bisher unbekannter Täter dürfte sich in der Zeit vom 29. Oktober 2022 bis 11. Dezember 2022 ein Hotel im Gemeindegebiet von Petronell-Carnuntum durch einen unversperrten Türzugang in das Innere des Gebäudes verschafft haben. Anschließend soll er unversperrte Zimmertüren geöffnet und aus den Zimmern Bargeld, Wertgegenstände und eine Jacke gestohlen haben. Bei den Diebstählen waren teilweise die Opfer in den Zimmern anwesend und schliefen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, wie die Polizei berichtet.

Der unbekannte Täter steht auch im Verdacht gleichgelagerte Taten in anderen Hotels in Niederösterreich begangen zu haben.

Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen werden an die Polizeiinspektion Regelsbrunn, unter der Telefonnummer 059133-3227, erbeten.