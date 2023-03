DNA-Analysen bestätigen Wolfsrisse

Teile einer Schafsherde sind nachweislich von einem Wolf gerissen worden.

Bezirk Zwettl. In der Nacht auf den 16. Februar attackierte ein Wolf eine 16-köpfige Schafsherde in Langschlag. Den anfänglichen Verdacht bestätigen jetzt auch DNA-Analysen, wie der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic am Donnerstag mitteilte. Selimovic zufolge wurden ein Mutterschaf und drei Lämmer getötet, ein schwer verletztes Tier musste notgeschlachtet werden. Von zwei weiteren Lämmern fehlt jede Spur.

Alarm. Bereits im Vorjahr kam es in der Region zu insgesamt acht Wolfsrissen. Das Land Niederösterreich reagierte auf die Vorfälle und plant nun, die Wolfsverordnung anzupassen. „Problemwölfe“, die Siedlungen zu nahe kommen, sollen so mit Warnschüssen schneller verjagt oder sogar abgeschossen werden können.