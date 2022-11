× Ex-Teamspielerin baut alkoholisiert Unfall: Ein Mann tot

Die 34-Jährige kam mit ihrem Auto aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett ab, lenkte nach links aus und kam in den Gegenverkehr.

Niederösterreich. Eine 34-jährige Frau, eine ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin, lenkte am Freitag gegen 05.20 Uhr, einen Pkw auf B 19 aus Richtung Rosenbrücke kommend in Richtung Tulln durch das Gemeindegebiet von Asparn. Dabei dürfte sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett abgekommen sein. In der Folge dürfte sie das Fahrzeug nach links ausgelenkt haben und bei Straßenkilometer 26,4 mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 37-jährigen Mann aus dem Bezirk Tulln, kollidiert sein.

© FF Tulln ×

Der 37-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und verstarb trotzt Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle.

Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Tulln gebracht. Bei der Unfall-Lenkerin wurde ein Alkoholwert von knapp über der Höchstgrenze von 0,5 Promille (0,54 Promille) festgestellt.

In einem Gerichtsverfahren droht ihr eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung und somit auch Haft.