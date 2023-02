Home Invasion in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Der Täter forderte nach Polizeiangaben Geld und Schmuck. Er entkam mit Beute in unbekannter Höhe. Die Exekutive ersucht um Hinweise.

Deutsch-Wagram. In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am frühen Dienstagabend eine 83-Jährige in ihrem Wohnhaus überfallen und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden. Der Täter forderte nach Polizeiangaben Geld und Schmuck. Er entkam mit Beute in unbekannter Höhe. Die Exekutive ersuchte in einer Aussendung um Hinweise.

Erbeutet wurden Bargeld, Schmuck und eine Bankomatkarte. Der Mann hatte gegen 18.00 Uhr die Räumlichkeiten durchsucht und sein betagtes Opfer im Wohnzimmer eingesperrt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Frau gelang es in der Folge, Nachbarn auf sich aufmerksam zu machen. Die 83-Jährige blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Täter noch an Ort und Stelle sein könnte, wurden Grundstück und Wohnhaus von Polizisten aus dem Bezirk und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) durchsucht. Die Raub- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung

Der Täter wurde als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und sehr schlank beschrieben. Der Unbekannte trug blaue Jeans, einen schwarzen Anorak und eine graue Wollhaube. Er sprach laut Polizei "gebrochenes Deutsch", war mit einer schwarzen FFP2-Maske maskiert und hatte eine "kleinere" schwarze Faustfeuerwaffe dabei. Die Wertgegenstände verstaute er in einer grünen Stofftragetasche des Opfers mit der Aufschrift "Marchfeldapotheke".

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.