Horror-Crash im Mostviertel: 81-Järhige tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstag im niederösterreichischen Mostviertel ereignet.

Ein 87-Jähriger geriet mit seinem Pkw gegen 10 Uhr Vormittag in Hochau (Gemeinde St. Georgen am Reith/Bez. Amstetten) auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 24-Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs. Durch den Aufprall wurde die 81-jährige Ehefrau des Pensionisten tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Der 87-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 24-jährige Fahrzeuglenker und dessen ebenfalls 24-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden ins KH Waidhofen/Ybbs gebracht.