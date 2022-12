Horror-Crash: Kleinbus durchschlägt Hausmauer

Die Hausbewohner blieben wie durch ein Wunder unverletzt, da sie sich am anderen Ende des Hauses in einem Raum befanden.

Neunkirchen. Ein Kleinbus ist am späten Donnerstagabend in Neunkirchen gegen ein Einfamilienhaus geprallt. Das Heck versank in der Folge in einem Gartenteich. Der 41-jährige Chauffeur wurde im Kfz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. An der Mauer entstand ein etwa vier Quadratmeter großes Loch. Das Objekt wurde vorerst gesperrt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Einheimische wurde mit Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Die Hausbewohner blieben wie durch ein Wunder unverletzt, da sie sich am anderen Ende des Hauses in einem Raum befanden, wie die Feuerwehr auf Facebook schreibt. Die Rettung des Lenkers gestaltete sich anfangs schwierig, da erst ein Zugang zum Fahrzeug geschaffen werden musste. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Der Lenker war aus vorerst unbekannter Ursache kurz nach 22.00 Uhr in einer Rechtskurve geradeaus gefahren. Der Lkw durchbrach eine Einfriedung in der Sportplatzgasse, bevor er gegen die Hausmauer stieß.