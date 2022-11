× Hündin & Welpen gestohlen: 10.000 Euro Belohnung

Hundedrama: Kizim und Ares spurlos verschwunden, beide brauchen Medikamente.

NÖ. Der Besitzer Halit Bas (31) aus Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hält es vor lauter Sorgen kaum noch aus:

Seine beiden Hunde Kizim (7) und Ares (vier Monate alt) wurden am Donnerstag am helllichten Tag aus seinem Garten gestohlen. „Ich war in der Arbeit. Mein Neffe (19) hat sich um Kizim und Ares gekümmert. Er ging kurz nach 16 Uhr duschen, während die Hunde im Garten herumtollten. Als er wenige Minuten später in den Garten ging, waren Kizim und Ares weg“, so Halit Bas zu ÖSTERREICH.

© all ×

Halit Bas und Hündin Kizim



Stundenlange Suchaktion: Hinweise erbeten

Sofort machte sich der 19-Jährige auf die Suche, doch vergeblich. Von „Mutter und Baby“ (Rasse: American Bully) fehlte jede Spur.

„Ich habe die Polizei eingeschaltet. Gemeinsam suchten wir stundenlang nach meinen Babys. Sie müssen gestohlen worden sein. Das Haustor war abgeschlossen und durch oder unter den Zaun können sie nicht raus. Ich will nur meine Hunde zurück“, sagte der 31-Jährige.

Halit Bas setzte eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus, die zur Übergabe der Hunde führen. Hinweise unter: 0660 582 6808.

Aylin Simsek