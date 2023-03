Neun gestohlene Nitsch-Werke sichergestellt

49-jähriger Ex-Mitarbeiter des Künstlers dürfte Gemälde im Gesamtwert von rund 435.000 Euro entwendet haben

Im Rahmen von seit 2021 laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich sind neun gestohlene Werke des mittlerweile verstorbenen Künstlers Hermann Nitsch sichergestellt worden. Mehrere Beschuldigte wurden nach Polizeiangaben vom Freitag angezeigt. Ein 49-Jähriger Ex-Mitarbeiter des Künstlers dürfte Gemälde im Gesamtwert von 435.600 Euro entwendet haben, was offenbar über mehrere Jahre hinweg unbemerkt blieb.

Die gestohlenen Werke wurden zunächst nach Rumänien gebracht, wo sie längere Zeit im Besitz der Familie des 49-Jährigen standen. Zwei Schüttbilder des Malers wurden im August 2021 in Wien sichergestellt. Am 9. November 2022 wurden zeitgleich in Deutschland und Rumänien fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hier wurden sieben weitere Werke in unterschiedlichen Größen entdeckt.

Die neun Kunstwerke befinden sich mittlerweile wieder in Österreich. Drei gestohlene Gemälde im Wert von 164.000 Euro wurden bisher nicht gefunden. Eine diesbezügliche Kulturgutfahndung besteht, wurde betont.