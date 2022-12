Pkw-Lenker crasht in Sattelzug – tot

Der Weinviertler war ins Schleudern geraten und krachte dann in das Schwerfahrzeug

Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der B40 im Gemeindegebiet von Mistelbach ist am Montagnachmittag ein 50 Jahre alter Pkw-Lenker ums Leben gekommen. Der Weinviertler starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Das Auto des 50-Jährigen war ins Schleudern geraten und in das Schwerfahrzeug gekracht, an dessen Steuer ein ebenfalls im Bezirk Mistelbach wohnhafter 37-jähriger rumänischer Staatsbürger saß. Der Pkw wurde in eine Böschung geschleudert. Für den eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Chauffeur wurde im Landesklinikum Mistelbach ambulant behandelt.