Brutale Szenen in einer Klasse wurden Flüchtlingen unterstellt. Schule wehrt sich gegen Fake-Video aus Brasilien.

Traiskirchen. Offensichtlich aus rechten Kreisen wurde in Sozialen Medien ein Video verbreitet, das Schüler zeigt, die eine Lehrerin brutal bedrängen und ihre Klasse demolieren. Die Aufnahmen wurden in dem Post Flüchtlingskindern in einer Schule in Traiskirchen zugeschrieben.

Falsch. Wie der Direktor der Sportmittelschule Traiskirchen, Dieter Reinfrank, repostete wurde das Video 2019 in einer Schule in Brasilien aufgenommen: „Die Stadt Traiskirchen als Schulerhalter und wir als Schule behalten uns rechtliche Schritte vor“, so der Direktor.

Undenkbar. Er unterrichte die Kinder von Asylwerbern in Brückenklassen des Erstaufnahmezentrums. Die Schüler seien viel jünger und solche Szenen undenkbar. Neben der Tatsache, dass es die Hauptschule Traiskirchen seit 10 Jahren nicht mehr gibt, entspreche die Verbreitung des Videos mit den Zusätzen „Deutsch in der Hauptschule Traiskirchen“ oder „Integration in Traiskirchen“ dem Tatbestand der Verleumdung und Rufschädigung.