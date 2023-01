Schülerin (16) stirbt bei Sturz aus fünftem Stock in Mödling

Kurz nach den Weihnachtsferien ist die HTL Mödling in Schockstarre: Eine 16-jährige Schülerin ist tot.

Die Trauer um Lena (16) ist groß: Sie war bei ihren Klassenkameraden wie bei ihren Lehrern äußerst beliebt, hatte gute Noten. Wie es genau zur Tragödie kam, liegt jedoch noch im Dunkeln. Vergangenen Sonntag soll sie nach den Feiertagen daheim an die HTL Mödling zurückgekehrt und sich mit zwei Freundinnen im Schülerheim getroffen haben. In der Nacht auf Montag dürfte Lena – aus welchen Gründen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen – das Zimmer verlassen haben. Zumindest bemerkten ihre beiden Freundinnen erst am Montagmorgen, dass das Mädchen nicht neben ihnen in ihrem Bett lag.

Tot auf Vordach gefunden

Erst bei einer umfassenden Durchsuchung des riesigen Schulgebäudes wurde die 16-Jährige gefunden: Ihre Leiche lag auf einem Vordach. Sie dürfte aus dem fünften Stock gestürzt und auf der Stelle tot gewesen sein.

Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem tragischen Todesfall kommen konnte. Was war in der Nacht von Sonntag auf Montag genau passiert? Lenas Eltern, Mitschüler und Lehrer können den Verlust kaum fassen und werden psychologisch betreut.

Die HTL Mödling gilt mit etwa 3.500 Schülern als größte Schule Österreichs und eine der größten Europas.