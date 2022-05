Shitstorm für Safari-Park-Plan in NÖ

Ein Schreiben der Initiatoren auf Facebook sorgt für Diskussionen.

NÖ. Vor 18 Jahren fiel der Vorhang für den Safaripark in Gänserndorf. Heute schwer vorstellbar, aber es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Wildtierpark mit Giraffen, Elefanten und Löwen in NÖ. Gegründet wurde dieser 1972, der Konkurs kam 2004. Die Tiere wurden weggebracht – die Löwen etwa nach Südafrika.

Neuer Versuch. Seitdem war es – mit Ausnahme eines gescheiterten Wiedereröffnungsversuches – ruhig geworden um die Idee eines neuen Safariparks. Bis jetzt. Denn eine österreichische Zirkusfamilie sorgte in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. „Es wird Zeit, dass Österreich wieder einen Safaripark bekommt“, heißt es in einem Schreiben. Die Zirkusfamilie habe selber „sehr viele Tiere“. Die Verfasser wenden sich an Gemeinden und Privatgrundbesitzer, welche zwei bis fünf Hektar Land für das Projekt verpachten würden.

Kontrovers. Wie echt das Vorhaben ist und wie wahrscheinlich es zu einer Umsetzung kommt, lässt sich nicht wirklich sagen. Klar ist, die Nachricht sorgte für einen Wirbel auf Facebook. Zahlreiche negative Kommentare prasselten auf die Verfasser ein. Viele befürchten eine nicht artgerechte Haltung der Tiere. Aber es gab auch Kommentare, die die Rückkehr eines Safariparks gut heißen würden.