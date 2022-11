× Tiersitterin ''entführte'' Hündin und Welpen

Mit einer Komplizin riss sie den Gartenzaun ab und nahm die Mutterhündin und den kleinen Welpen mit.

NÖ. Der Hundehalter Halit Bas (31) aus Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) kann wieder aufatmen:

Seine Hunde Kizim (7) und Ares (vier Monate alt) wurden am Donnerstag aus seinem Garten entführt. „Ich war in der Arbeit. Mein Neffe hat sich um die beiden gekümmert. Er ging um 16 Uhr duschen, während die Hunde im Garten herumtollten. Als er wenige Minuten später in den Garten ging, war der Zaun abgerissen und Kizim und Ares waren weg“, so Halit Bas zu ÖSTERREICH.

© privat ×

Halit Bas und Hündin Kizim

Es begann eine große Suchaktion. Polizei, Nachbarn und Freunde suchten stundenlang nach der Hunde-Mama und dem Baby (Rasse: American Bully), doch vergeblich. Der Hundehalter setzte sogar eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus.

Besitzer erwischte die beiden »Dognapper«

„Kizim habe ich erst seit einem halben Jahr. Ein Freund konnte sich nicht mehr um sie kümmern, also nahm ich sie auf. Ich liebe einfach beide so sehr. Das sind meine Babys“, erzählt der 31-Jährige.

Als er am Samstag bei seiner alten Hundesitterin vorbeischaute, sah er sie sowie die Freundin (22) des Ex-Herrechens von Kizim. Während sich die Hundesitterin entschuldigte und Halit Bas sofort den Welpen zurückgab, verschwand die andere mit der weißen Bully-Dame. „Die Sitterin gab an, dass sie die Hunde so vermisst hat und sie deshalb mit der 22-Jährigen gestohlen hat“, sagte Halit Bas. Beide Frauen wurden angezeigt.