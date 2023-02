Todes-Crash: Burger hatte 0,78 Promille

Die frühere Spitzensportlerin baute alkoholisiert ­einen tragischen Unfall.

NÖ. Zu dem Drama kam es am 25. November des Vorjahres in den frühen Morgenstunden auf der Nordumfahrung von Tulln im Gemeindegebiet von Langenrohr (Bezirk Tulln).

Die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger dürfte laut Polizeiangaben kurz vor 5.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B19 nach rechts auf das Bankett geraten sein und daraufhin nach links ausgelenkt haben. Sie stieß gegen das Auto eines 37-Jährigen. Der Niederösterreicher – ein zweifacher Familienvater und Koch im Pflegeheim Korneuburg – verstarb an der Unfallstelle. Die verletzte Ex-Kickerin wurde ins Uniklinikum Tulln transportiert.

0,78 Promille Alkohol ­intus und Übermüdung

Nun hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Anklage gegen die 35-Jährige wegen grob fahrlässiger Tötung erhoben. Der 35-

Jährigen wird eine Alkoholisierung von 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung angelastet. Einen Prozesstermin gebe es noch nicht. Im Fall einer Verurteilung drohen der Ex-Teamkapitänin drei Jahre Haft.