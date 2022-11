Überfall auf Tankstelle: Fahndung eingeleitet

Am Vormittag war eine groß angelegte Fahndung im Gange, bei der laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner "zahlreiche Kräfte" im Einsatz standen.

Königstetten. In Königstetten (Bezirk Tulln) ist am Freitag eine Tankstelle überfallen worden. Am Vormittag war eine groß angelegte Fahndung im Gange, bei der laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner "zahlreiche Kräfte" im Einsatz standen. Kenntnis von im Rahmen des Überfalls verletzten Personen habe man nicht, wurde betont. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Aufgeboten wurden im Bezirk Tulln unter anderem mehrere Hubschrauber. An Ort und Stelle waren auch Mitglieder der Bereitschaftseinheit sowie zahlreiche Diensthunde.