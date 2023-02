Versuchte Kindesentführung: Polizei sucht DIESEN Mann

Die Polizei hat am Donnerstag ein Phantombild von einem Mann veröffentlicht, der am 30. Jänner in Mistelbach eine Sechsjährige an der Hand gepackt haben soll.

Der Unbekannte wurde durch Schreie der vier Jahre älteren Schwester des Mädchens und durch zwei Passanten, die den Geschwistern zu Hilfe geeilt waren, in die Flucht getrieben. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Mistelbach (Tel.: 059133-3260) erbeten. Der Mann soll bei dem Vorfall am 30. Jänner gegen 16.00 Uhr im Bereich der Kreuzung Mitschastrasse - Haydnggasse in der Stadt im Weinviertel dem Mädchen Süßigkeiten versprochen haben, wenn es mit ihm mitkommt. Der Täter wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll kurze braune Haare, dunkle Augen und eine auffällig lange Nase haben. Der Mann trug eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift. Er dürfte mit einem weißen/grauen Pkw mit seitlichen Schiebetüren im hinteren Bereich unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.