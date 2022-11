Zwei Festnahmen nach Schüssen in St. Pölten

Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen 24-jährigen Österreicher und um eine 28 Jahre alte rumänische Staatsbürgerin.

St. Pölten. Nach Schüssen in St. Pölten am frühen Freitagabend mit einem verletzten Polizeibeamten sind am Samstagnachmittag zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen 24-jährigen Österreicher und um eine 28 Jahre alte rumänische Staatsbürgerin. Das Duo war mit dem Auto unterwegs, das angehalten werden sollte.

Laut Polizei war der beschuldigte Lenker direkt auf einen Beamten zugefahren, sodass dieser Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf die Reifen des Wagens abgab. Dabei dürfte es nach dem Aufprall eines Geschosses zu einer Zersplitterung gekommen sein, wodurch ein Uniformierter des Stadtpolizeikommandos St. Pölten im Bereich des linken Unterschenkels verletzt wurde. Der Mann wurde im Universitätsklinikum St. Pölten ambulant behandelt.