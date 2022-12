Zwei Tote nach Zimmerbrand im Bezirk Gänserndorf

Die Brandursache war vorerst unbekannt, das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben Ermittlungen aufgenommen.

Angern. Zwei Leichen sind am Freitag nach einem Zimmerbrand in Mannersdorf an der March, einem Teil von Angern an der March (Bezirk Gänserndorf), entdeckt worden. Bei den Toten dürfte es sich um die Bewohnerpaar handeln, bestätigte die niederösterreichische Polizei auf APA-Anfrage diesbezügliche Online-Medienberichte. Das Feuer soll von selbst erloschen sein. Die Brandursache war vorerst unbekannt, das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben Ermittlungen aufgenommen.

Ein Lieferant hatte gegen 8.30 Uhr eine Leiche in dem Haus entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden daraufhin eine weitere leblose Person.