13-Jährige kaperten nächstes Taxi

Sie können es nicht lassen: Ein Rumäne (13) und seine Freundin waren beim nächsten Taxi-Raub involviert.

OÖ. Das kriminelle Konto ein der Teenie-Bande, die in Linz und Umgebung seit einem Monat mehr als 30 schwere Straftaten begangen haben soll (Raub, Körperverletzung, Diebstahl), ist um einen Coup reicher: Nach einem Taxi-Raub am Wochenende mit einem gleichaltrigen Freund – der sie bis nach Pettenbach brachte – verbrachten die strafunmündigen Kids nur ein paar Stunden auf der Psychiatrie, ehe sie entlassen wurden – und sofort zum nächsten Raubzug aufbrachen.

Wie nun bekannt wurde, sollen der Rumäne, der in einer betreuten Einrichtung im Franckviertel untergebracht ist, und seine „Bonnie“, kaum aus dem Spital heraußen, mit einem 17-Jährigen in der Nacht auf Mittwoch um 0.30 Uhr am Linzer Hauptplatz ein Taxi gekapert haben: Zunächst ließ sich das Trio nach Kronstorf an der Grenze zu NÖ bringen. Dort drohte einer der Yangster dem Fahrer mit vorgetäuschter Waffe in der Jackentasche, er werde ihn töten, wenn er nicht aussteigen würde.

Danach cruisten sie nach Steyr und wieder nach Linz. In der Früh lieferte der 17-Jährige (Mitglied der Terrorjugendgang La Casa Bariks, die in Ebelsberg vor einem Jahr ein Polizeiauto abfackelten) das Paar in der Krisen-WG ab – und fuhr mit dem geraubten Taxi weiter. Doch auch er wurde nach einer Intensivfahndung gestellt. Alle drei haben mittlerweile Anwälte.