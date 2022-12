18-Jähriger zog mit Pistole durch Linzer Innenstadt

Ein junger Linzer sorgte für einen Großeinsatz der Polizei.

Für Aufregung hat Sonntagnacht ein vorerst unbekannter Mann in Linz gesorgt, weil dieser mit einer Pistole in der Hand in der Innenstadt unterwegs war. Dank einer genauen Personenbeschreibung leitete die Polizei eine Fahndung ein, bei der zahlreiche Personen kontrolliert wurden.

Bei einem 18-jährigen Einheimischen fanden die Polizisten dann eine Schreckschusspistole in dessen Hosenbund. Sie nahmen ihm die Waffe ab, und sprachen ein Waffenverbot aus, so die Polizei am Montag.