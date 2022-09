19-Jähriger kletterte auf Zug und starb nach Stromschlag

Ein 19-Jähriger kletterte in Schärding auf einen Triebwagen und dürfte dabei in die Hochspannungsleitung geraten sein. Er erlag nun im AKH seinen Verletzungen

Beim Erklettern eines Triebwagens am Schärdinger Bahnhof dürfte ein 19-jähriger Deutscher in die Hochspannungsleitung geraten sein, Beobachter berichteten von einem lauten Knall und einem hellen Lichtkegel. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Wiener AKH geflogen, wo er am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.

Gegen 5.30 Uhr dürfte der Deutsche auf das abgestellte Schienenfahrzeug gestiegen sein, die genauen Beweggründe konnten bisher nicht geklärt werden. Ein Anrainer, der den vermutlichen Stromschlag aus der Ferne beobachtete, verständigte die Rettungskräfte. Nachdem der Notfallkoordinator der ÖBB den Strom im betroffenen Bereich abgeschaltet hatte, konnte die Feuerwehr den 19-Jährigen bergen, der daraufhin vom anwesenden Notarzt erstversorgt wurde. Die Polizei identifizierte den 19-Jährigen mithilfe der Dokumente in dessen Geldbörse, die auf dem Triebwagen gefunden wurde.