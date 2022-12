Anführer der Halloween-Krawalle in Linz in Haft

Nach massiven Randalen in der Halloween-Nacht in Linz klickten jetzt für zwei mutmaßliche Drahtzieher die Handschellen.

Nach mehr als zwei Monaten intensiver Ermittlungen der eigens eingerichteten "Soko Halloween" sollen nun die mutmaßlichen Drahtzieher der Randale in der Halloween-Nacht in Linz festgenommen worden sein. Die beiden Verdächtigen (21, 19) sitzen in Haft. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft kündigten für heute um 10 Uhr eine Pressekonferenz zum Ermittlungs-Erfolg an.

Ebenso wurde der 17-jährige "Videoproduzent" des TikTok-Clips "Morgen wird Linz zu Athena" ausgeforscht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Alle drei Verdächtigen haben einen Migrationshintergrund, einer soll vorbestraft sein.

Mehr als 200 Jugendliche randalierten zu Halloween

Insgesamt randalierten mehr als 200 Jugendliche in der heurigen Halloween-Nacht in Linz. 129 der Beteiligten hat die Polizei registriert. Darunter 28 Syrer und 14 Afghanen. Von den 46 Österreichern hatten 34 Migrationshintergrund. Es ­waren 59 Asylberechtigte oder mit Daueraufenthalt, sechs Asylwerber und sechs subsidiär Schutzberechtigte dabei.

Vorbild Netflix. Die Randalierer posteten stolz im Internet: "Linz ist Athena geworden." ­Athena ist ein Netflix-Film über einen fiktiven Pariser Stadtteil, in dem Bürgerkrieg herrscht.