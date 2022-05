Autofahrerin hatte beim Linksabbiegen Biker übersehen

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Biker übersehen. Der junge Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock und wurde ins Spital eingeliefert, so die Polizei.