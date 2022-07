E-Bike-Fahrer von Auto erfasst – tot

Gegen Windschutzscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert

Bad Mühllacken. Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Donnerstag in Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei der Kollision mit einem Auto getötet worden. Der Zweiradlenker wollte die B132 (Mühllackener Straße) queren, als er vom Pkw eines 39-Jährigen erfasst wurde. Der Pensionist schlug zunächst mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Wagens auf und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert, so die Polizei.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer begannen sofort mit der Reanimation, hatten aber keinen Erfolg. Auch der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun. Erst am Mittwoch war ein 93-jähriger E-Bike-Lenker in Oberösterreich bei der Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen.