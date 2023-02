Fasching im Innviertel fordert vier Verletzte

Probleme gab es auf dem Umzug und danach noch auf dem Ball.

OÖ. Insgesamt vier Personen wurden bei Faschingsveranstaltungen in Aspach, Bezirk Braunau am Inn, verletzt. Bei dem Umzug ging ein unbekannter Mann mit Fäusten auf Teilnehmer einer deutschen Faschingsgruppe los. Er beleidigte eine Frau (21), riss ihr an den Haaren und schlug sie mit seiner Faust. Auch ein 19-Jähriger, der dazwischenging, kassierte einen Schlag ins Gesicht. Eine weitere Frau (23), die sich einmischte, wurde auch geschlagen.

Beim Faschingsball danach wollte ein Mann (24) einem Sturzbetrunkenen aufhelfen. Dabei wurde er von hinten mit einer Bierflasche geschlagen.