Frau in Nachtclub mit Messer bedroht und ausgeraubt

Eine 26-Jährige ist Sonntag früh in einem Nachtclub in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich von einem Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Der Unbekannte forderte Geld und Schmuck. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen und Polizeihund konnte der Räuber vorerst flüchten, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Eine andere Frau in dem Rotlicht-Lokal war Zeugin der Tat. Der rund 1,65 Meter große Mann war dunkel gekleidet und hatte sowohl schwarzes Haar und einen schwarzen Bart. Er flüchtete in Richtung Lambach. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise unter 059133 - 4183.